ZDF neo 23:20 bis 00:05 Mysteryserie The Killer Inside Folge: 3 An meinen Bruder CDN Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Ein kurioser Fall lässt das Team aus Montreal aufhorchen: Ein Video-Game-Hersteller behauptet, sein Bruder sei von einer Spielfigur umgebracht worden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch ein Missverständnis stiftet Unruhe unter den Kollegen und lässt diese falsche Schlüsse ziehen. Während Julie eine ungewollte Entdeckung macht, erfährt Maxime durch seine Schwester ein vor ihm verborgenes Familiengeheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fanny Mallette (Julie Beauchemin) Éric Bruneau (Maxime Moreli) Sylvain Marcel (Bob Crépault) Olivia Palacci (Cindy Boucher) Mélissa Désormeaux-Poulin (Carla Moreli) Pierre Verville (Marcel Lévesque) David Savard (Vincent Duval) Originaltitel: Mensonges Regie: Sylvain Archambault Drehbuch: Gilles Desjardins Kamera: Jérôme Sabourin Musik: Michel Corriveau