ZDF neo 21:50 bis 23:20 Krimi Inspector Barnaby Tanz in den Tod GB 2006 Stereo Untertitel 16:9

Der junge Simon Bright wird in einem Oldtimer tot aufgefunden. Alles sieht so aus, als habe er versucht, gemeinsam mit seiner Freundin Laura Sharp mit Autoabgasen Selbstmord zu begehen. Aber Laura ist verschwunden. Sie hat viele Menschen in der Stadt gekannt und viele finanziell ausgenutzt. Aber kaum einer ist bereit, Barnaby bei seiner Suche nach der Wahrheit zu unterstützen.

Schauspieler: John Nettles (Inspector Barnaby) Jason Hughes (Sergeant Ben Jones) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Laura Howard (Cully Barnaby) Barry Jackson (Dr. Bullard) Georgine Anderson (Rosemary Wood) Felicity Dean (Frances Kirby) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Peter Smith Drehbuch: Peter Hammond, Caroline Graham Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12