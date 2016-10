ZDF neo 20:15 bis 21:50 Krimi Inspector Barnaby Die Untoten von Barton Woods GB 2008 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im Dorf Monks Barton sind zwei Paare spurlos verschwunden: Molly und Colin Thomas sowie Stanley und Nesta Goodfellow. Der Kaffee auf den Frühstückstischen ist noch warm. Colins Leiche wird mit Schusswunden in der Brust im Wald gefunden, ausgerechnet von Cyrus LeVanu, der zeremonielle Feuer im Wald abbrennt, um die Geister der Mönche zu versöhnen, die vor 500 Jahren von brandschatzenden Horden niedergemetzelt wurden. LeVanus Anhänger hören bei diesen Zeremonien immer wieder ganz deutlich das Angstgeschrei der Ermordeten. Der Priester des Ortes, Reverend Wallace Stone, ist empört. Und Barnaby ärgert sich über seine Frau Joyce, weil sie eifrig die Vorträge dieses Aufschneiders besucht, der sich an den Ängsten von Menschen bereichert. Da tauchen zwei Vermisste wieder auf: Molly Thomas, in ihrem Schlafzimmer erschossen, und Stan Goodfellow, der wahnsinnig manifest, keines vernünftigen Wortes mächtig. Barnaby findet den Ansatz zur Lösung des Falles auf dem Umweg über Ermittlungen gegen Antiquitätendiebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (Inspector Barnaby) Jason Hughes (Sergeant Ben Jones) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Barry Jackson (Dr. George Bullard) Anton Lesser (Reverend Wallace Stone) Richard Graham (Stanley Goodfellow) Jeroen Krabbé (Cyrus LeVanu) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Sarah Hellings Drehbuch: David Lawrence Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12