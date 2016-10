ZDF neo 17:05 bis 18:35 Krimi Columbo Zwei Leichen und Columbo in der Lederjacke USA 1994 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Columbo wird an einen Tatort gerufen, wo die sterblichen Überreste zweier Männer zu sehen sind, die sich offenbar gegenseitig umgebracht haben. Der einzige Hinweis für die Lösung des Falls bildet der Schnipsel eines Schwarz-Weiß-Fotos, den Columbo in der Hand eines der Toten gefunden hat. Irving Krutch, ein Versicherungsagent, kann einen Zusammenhang zwischen dem Foto und einem Banküberfall herstellen. Bei diesem Überfall wurden stattliche vier Millionen Dollar erbeutet. Wo sind die restlichen Fotoschnipsel, und wo sind die vier Millionen Dollar abgeblieben? In dieser untypischen "Columbo"-Folge steht wieder einmal Peter Falks Frau Shera Danese vor der Kamera. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Lt. Columbo) Ed Begley jr. (Irving Krutch) Burt Young (Mo Weinberg) Harrison Page (Detective Sergeant Brown) Shera Danese (Geraldine Ferguson) Edward Hibbert (Bramley Kahn) Tyne Daly (Dorothea McNally) Originaltitel: Columbo Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Gerry Day Kamera: George Koblasa Musik: Dick DeBenedictis