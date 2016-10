ZDF neo 11:35 bis 12:20 Krimiserie Küstenwache Folge: 78 Tod im Steert D 2004 Stereo 16:9 Merken Bei einer Routinefahrt stößt die "Albatros" auf ein Treibnetz. Als sie das Netz bergen wollen, machen sie einen schrecklichen Fund: Ein Toter hängt an der Schleppleine. Bei einer ersten Untersuchung der Leiche entdeckt Schneidewind eine Tätowierung, die darauf schließen lässt, dass es die Crew mit einem Fremdenlegionär zu tun hat. Die Küstenwache nimmt die Ermittlungen auf und versucht, die Identität der Wasserleiche aufzudecken. Inzwischen hat Lilli Carlson mit familiären Problemen zu kämpfen: Ihr Bruder Sven, der mit seinem Kumpel Lukas einen kleinen Fischkutter betreibt, scheint undurchsichtigen Geschäften nachzugehen, bei denen heimliche Tauchgänge eine Rolle spielen. Er und Lukas geraten in den Fokus der Küstenwache, als Unterbaur herausbekommt, dass das aufgefundene Netz von ihrem Kutter stammt. Wie es aussieht, gibt es außerdem eine Verbindung zwischen den beiden jungen Fischern und dem dubiosen Klaus Hansen, der sein Geld mit dem Abwracken alter Schiffe macht - und der ebenfalls ein Ex-Fremdenlegionär ist. Carlson hat folglich allen Grund, sich um ihren Bruder Sorgen zu machen. Kapitän Ehlers liegt nach dem Mordanschlag immer noch im Koma, und noch immer bangt die Mannschaft um die Gesundheit ihres geliebten Kapitäns. Besonders Maschinist Unterbaur kann sich mit dem Schicksal seines Freundes nicht abfinden. Während die Crew nach besten Kräften versucht, sich mit dem neuen Kapitän Thure Sander zu arrangieren, kommt es zwischen diesem und Unterbaur öfters zu Reibereien. Doch obwohl Unterbaur die distanzierte Art des "Neuen" nicht ausstehen kann, muss er doch zugeben, dass Thure Sander ausgezeichnete Arbeit leistet und alles daran setzt, den komplizierten Fall aufzuklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Jasmin Gerat (Mona Jürgens) Sandra Leonhard (Lilli Carlson) Rainer Basedow (Kalle Schneidewind) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Patrick Gräser (Jan Kamp) Michael Kind (Hermann Gruber) Originaltitel: Küstenwache Regie: Florian Froschmayer Drehbuch: Raimund Maessen Kamera: Stephan Motzek Musik: Karl Michael Witzel, Johannes Eichenauer