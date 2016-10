ZDF neo 21:55 bis 23:25 Thriller Tod in den Bergen A, D 2013 2016-10-20 01:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Beim Klettern finden Clara Lang und ihr Freund David eine Leiche im Schnee. Als Journalist wittert David einen aufregenden Fall und beginnt mit Recherchen - gegen den Willen des Bürgermeisters. Kurz darauf kommt David unter ominösen Umständen am Berg zu Tode. Die verzweifelte Clara vermutet ein Tötungsdelikt. In Davids Vater Jan findet sie einen Freund und Helfer. Sie verfolgen eine Spur, die sie nach München führt. Clara und Jan geraten in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Strauss (Clara Lang) Robert Atzorn (Jan Tanner) Fritz Karl (Hannes Bucher) Wolfram Berger (Gregor Lang) Felix Eitner (David Tanner) Andreas Lust (Raffael) Ulli Maier (Maria Knapp) Originaltitel: Tod in den Bergen Regie: Nils Willbrandt Drehbuch: Wolfgang Brandstetter, Maja Brandstetter Kamera: Michael Schreitel Musik: Jürgen Ecke