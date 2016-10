ZDF neo 07:05 bis 07:50 Dokumentation Terra X: Schneller als das Auge Im Reich der Superzeitlupe Schneller als das Auge: (2/2) D 2012 2016-10-17 05:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die zweiteilige "Terra X"-Dokumentation "Schneller als das Auge" zeigt mit HD-Hochgeschwindigkeitskameras die Welt, wie wir sie noch nie gesehen haben. Neue Kameratechniken machen Bewegungen sichtbar, die für unsere Wahrnehmung zu schnell sind: der Angriff eines Wanderfalken, die Kampfkunst der Shaolin oder der Flug einer Drohne. Diese Folge entführt die Zuschauer in eine faszinierende Parallelwelt, die ihm die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung mit dem visuellen Feuerwerk der Superzeitlupe vor Augen führt. Die Dokumentation erklärt, wie unsere Sinne funktionieren und warum wir uns vom Zauber der Geschwindigkeit so in den Bann ziehen lassen. Dabei blickt der Film auch auf Hochleistungssportler und Artisten, die über eine außergewöhnliche Schnelligkeit und Wahrnehmungsleistung verfügen, wie etwa die Rennfahrerin Christina Surer, zwei Meister der Shaolin-Kampfkunst oder Daniel Hochsteiner, der "König der Jongleure". Bei den Dreharbeiten zu dem "Terra X"-Zweiteiler wurde die dreifache Weltmeisterin im Fliegengewicht von Wissenschaftlern so genau vermessen wie kein Boxer zuvor. Sie übertraf in puncto Schnelligkeit sogar die Box-Ikonen Muhammad Ali und die Klitschko-Brüder. International renommierte Bewegungsforscher enthüllen mit der Hochgeschwindigkeitskamera und mit Bildern, die uns zum Staunen bringen, das Geheimnis der schnellen Supertalente. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Regie: Luise Wagner