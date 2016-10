Die abgehalfterte Stewardess Jackie Brown hat sich mit dem organisierten Verbrechen eingelassen. Für den Waffenhändler Ordell bringt sie Schwarzgeld über die mexikanische Grenze. Dort soll das Geld gewaschen werden. Als sie eines Tages von Agenten des FBI auf frischer Tat ertappt wird, lässt sie sich auf einen Deal ein. Mit ihrer Hilfe soll Ordell überführt und dingfest gemacht werden. Doch in Wahrheit verfolgt sie ganz eigene Pläne. Atmosphärisch dichter Genremix von Quentin Tarantino ("Pulp Fiction") mit Blaxploitation-Star Pam Grier in der Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen