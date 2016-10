Die Gangster Jules und Vincent sind unterwegs, um den gestohlenen Koffer von Marsellus Wallace zurückzuholen. Vincent soll außerdem auf Wallaces Frau aufpassen, während dieser nicht da ist. Quentin Tarantinos verschachtelte filmische Räuberpistole setzte neue Maßstäbe im postmodernen Kino der 1990er Jahre. Die Twist-Wettbewerb-Szene von Ex-"Saturday Night Fever"-Star John Travolta mit seiner Partnerin Uma Thurman ist auch nach 20 Jahren noch Kult. 24 Stunden in Los Angeles. Ein ganz normaler Tag im Leben von Ganoven und Berufskriminellen: Die Auftragskiller Vincent Vega (John Travolta) und Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) holen für ihren Boss Marsellus Wallace (Ving Rhames) eine schwarze Aktentasche aus einer Wohnung ab. Drei Jungs, die ihnen dabei im Weg stehen, lassen ihr Leben. Danach machen die Killer sich mit einem vierten Jungen als Geisel auf den Weg ins Hauptquartier. Doch als ihr Auto in voller Fahrt ein Schlagloch erwischt, löst sich ein Schuss, und Vincent erschießt versehentlich die Geisel. Um den blutverspritzten Wagen zu reinigen, suchen die beiden Rat beim Spezialisten für schwierige Aufträge: The Wolf (Harvey Keitel) soll es nun richten, reinigen und nebenbei die Leiche verschwinden lassen. Währenddessen raubt das Pärchen Pumpkin (Tim Roth) und Honey Bunny (Amanda Plummer) in Dilettantenmanier ein Restaurant aus, muss Boxer Butch (Bruce Willis) nach einem getürkten Kampf schnell das Weite suchen, und Gangsterbraut Mia Wallace (Uma Thurman) rekelt sich unablässig in lasziver Pose nicht nur in ihrem eigenen Bett. In geschickt miteinander verwobenen Episoden werden Geschichten einer Handvoll Krimineller erzählt, deren Wege sich wie zufällig, in jedem Fall aber auf absurde Weise kreuzen. Die Dialog-Gags des Films gingen um die ganze Welt. Die Klamotten der Hauptfiguren trugen Fans mit Absicht und normale Leute aus Versehen. Die Musik des Films gehörte zu (fast) jeder Party: Nach seinem Debütfilm "Reservoir Dogs" landete Quentin Tarantino 1994 mit "Pulp Fiction" einen Hit aus dem Nichts, der die Massen buchstäblich bewegte. Weltweit spielte sein starbesetzter Zweitling mehr als 100 Million US-Dollar ein, avancierte binnen kürzester Zeit zum Kultfilm und machte John Travolta quasi über Nacht zum zweiten Mal zum gefragten Weltstar. In Google-Kalender eintragen