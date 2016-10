ZDF neo 18:45 bis 20:15 Krimi Inspector Lynley Denn sie dürsten nach Gerechtigkeit GB 2004 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Barbara Havers findet die alleinstehende Morag McNicholl tot in ihrer Wohnung in Oxford. Obwohl alles auf Selbsttötung hindeutet, ist Havers überzeugt, dass es sich um Mord handelt. Gemeinsam mit Inspector Lynley nimmt sie die Ermittlungen auf. Die gerichtsmedizinische Untersuchung zeigt, dass die Tote schon einmal ein Kind geboren hat, aber in ihrer Wohnung sind keine Anzeichen auf eine Familie zu entdecken - wohl aber 10 000 Pfund in bar. Gegen den Willen von Lynley, der ein privates Motiv vermutet, schleust sich Havers inkognito im eleganten Oxforder "Crucible Club" ein, in dem die Tote als Sekretärin gearbeitet hat, und bringt sich damit in große Gefahr. Denn die scheinbar unterschiedlichen Spuren ergeben allmählich einen tödlichen Zusammenhang. Erst in letzter Minute decken Lynley und Havers ein kaltblütiges, zutiefst skrupelloses und menschenverachtendes Geschäft auf, das noch weitere Opfer fordert, bevor der entscheidende Beweis in ihre Hände gelangt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathaniel Parker (Inspector Thomas Lynley) Sharon Small (Sergeant Barbara Havers) Lesley Vickerage (Helen Lynley) Jenny Agutter (Jemma Sanderson) Terence Harvey (Nigel Sanderson) Daniel Ryan (Red McGuire) Steven Webb (Daniel Morgan) Originaltitel: The Inspector Lynley Mysteries Regie: Alrick Riley Drehbuch: Ann-Marie di Mambro Kamera: Mark Partridge Musik: Robert Lockhart Altersempfehlung: ab 12