ZDF 02:10 bis 03:35 Krimi Kommissar Beck Die Schatten der Vergangenheit S 2009 Nach den Romanfiguren von Maj Sjöwall und Per Wahlöö Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Gunvald trifft zufällig Kim Reeshaug, mit der er vor zehn Jahren ein Verhältnis hatte, in einem Café wieder. Sie tauschen Telefonnummern aus. Kim hat jedoch ein Geheimnis. Was Gunvald nicht weiß: Die Umweltaktivistin gehört mittlerweile einer Gruppe an, die terroristische Ziele verfolgt und daher vom britischen und schwedischen Geheimdienst überwacht wird. Kim will zwar aussteigen, kann aber ihren Mitstreitern nicht entkommen. Kurz vor ihrem vermeintlichen Tod schickt sie noch eine SMS an Gunvald, der zum Tatort eilt, aber nur noch sieht, wie die Umweltaktivisten mit Tom, Kims Sohn, davonfahren. Bald stellt sich heraus, dass die Tote gar nicht Kim ist, denn die nimmt wieder Kontakt zu Gunvald auf und bittet ihn, ihren Sohn aus den Händen der Aktivisten zu befreien. Kim wird erpresst, bei einem Anschlag auf ein Atomkraftwerk aktiv mitzuwirken. Die Umweltaktivisten wollen damit zeigen, wie ungesichert solche Kraftwerke sind. Sie wollen für einige Zeit die Kühlung der Brennstäbe unterbrechen und brauchen für diese Aktion Kims Computerwissen. Gunvald setzt alles daran, Tom zu finden, von dem er jetzt weiß, dass er auch sein Sohn ist. Beck muss tatenlos zusehen und versucht, Gunvald den Geheimdienst vom Hals zu halten. Doch als Gunvald einen Umweltaktivisten erschießt und die Gruppe tatsächlich den Übergriff auf das Atomkraftwerk schafft, spitzt sich die Lage immer weiter zu. Geheimdienst, Polizei, Gunvald und auch Kim versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Letzte Wiederholungsfolge "Kommissar Beck". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Mikael Persbrandt (Gunvald Larsson) Måns Nathanaelson (Oskar Bergman) Ingvar Hirdwall (Nachbar) Kirsti Torhaug (Kim Reeshaug) Christoffer Hedén (Tom Reeshaug) Stephen Rappaport (George) Originaltitel: Beck Regie: Harald Hamrell Drehbuch: Cilla Börjlind, Rolf Börjlind Kamera: Olof Johnson Musik: Jennie Löfgren, Anders Herrlin Altersempfehlung: ab 16