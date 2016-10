ZDF 16:10 bis 17:00 Krimiserie SOKO Kitzbühel Mord à la carte A, D 2002 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Bernadette Winkelbauer, eine gefürchtete Gourmetkritikerin, wird in ihrem Weinkeller erschlagen aufgefunden. Anlässlich einer Buchvorstellung sind auch Hannes und Gräfin Schönberg dort. Auch die Spitzenköche Heinz Worasch und Daniel Vaia sind bei der Feier zugegen. Deren Kochkünste wurden von Frau Winkelbauer zuletzt allerdings sehr unterschiedlich bewertet. Haben sie aus verletzter Eitelkeit die Gastgeberin getötet? Michael Winkelbauer, der völlig gebrochene Ehemann der Toten, wird von deren Schwester Caroline getröstet. Der ehemalige Koch leitet den Verlag, der das "Grenzenlose Kochvergnügen", das neue Buch der Toten, herausgibt. In diesem ungewöhnlichem Fall wird die SOKO um einige Erfahrungen reicher. So müssen sich Karin und Andreas mit den Umgangsformen von "Kochgöttern" auseinandersetzen und zur Kenntnis nehmen, dass man positive Kritiken auch kaufen kann oder sogar kaufen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Hans Sigl (Andreas Blitz) Eva Maria Marold (Eva) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Stefan Klisch Drehbuch: Martin Ambrosch Kamera: Martin Stingl Musik: Martin Grassl

