ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Preisbindung für Arzneimittel - Urteil des Europäischen Gerichtshofs / "Volle Kanne"-Netzschau - Das sind die Trends im Internet / Forelle im Tempurateig - Kochen mit Armin Roßmeier / Sport bei Osteoporose - Training gegen Stürze und Brüche / Nach dem TV-Duell in den USA - Journalist Matthias Fornoff im Talk D 2016 Geboren wurde Gayle Tufts 1960 in Brockton, Massachusetts. In New York City, wo sie 13 Jahre lang lebte, studierte sie Schauspiel, Gesang und Tanz. 1984 kam sie zum ersten Mal nach Berlin, sieben Jahre später zog sie fest dorthin. In Deutschland hat sie sich als Autorin, Sängerin und Comedian längst etabliert - sie schreibt Bücher und Artikel, arbeitet für Radio und Fernsehen. Vor allem aber steht sie auf der Bühne. Mehr als zwei Dutzend Shows hat sie schon geschrieben und produziert. In denen geht es häufig um das Spannungsfeld zwischen ihren amerikanischen Wurzeln und ihrer deutschen Wahlheimat und sie werden von ihr in einer dazu passenden Mischung aus Deutsch und Englisch präsentiert. Ihr aktuelles Programm heißt "Superwoman" und befasst sich unter anderem mit Grünkohl-Smoothies und "magic" Unterwäsche. Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Gäste: Gayle Tufts (Entertainerin) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich