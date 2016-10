ZDF 02:55 bis 04:35 Sonstiges Clinton gegen Trump - das Duell aus Las Vegas USA 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Live TV Merken Das Rennen um das Weiße Haus geht in die heiße Phase. In Las Vegas, Nevada, findet die dritte und letzte Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump statt. Den Kandidaten werden Fragen zu sechs aktuellen Themenbereichen gestellt, die den Wahlkampf dominieren und über die die Kandidaten jeweils 15 Minuten sprechen. Die Debatte beginnt um 3:00 Uhr deutscher Zeit und dauert 90 Minuten. ZDF-USA-Korrespondenten sind live vor Ort und analysieren den Auftritt der Kandidaten, der möglicherweise wahlentscheidend sein kann. Das ZDF überträgt im Zweikanalton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Clinton gegen Trump - das Duell aus Las Vegas