ZDF 20:25 bis 23:15 Fußball CL: Bayern München - PSV Eindhoven Gruppenphase, 3. Spieltag D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dritter Spieltag in der Champions League. Heute trifft der FC Bayern auf den niederländischen Meister PSV Eindhoven. Zum Start der Königsklasse spielte der FC Bayern den FK Rostow mit 5:0 in Grund und Boden. Am zweiten Spieltag kassierten die Münchner eine 0:1-Niederlage bei Atlético Madrid. Die Begegnungen gegen die Niederländer, bei denen seit dieser Saison der Ex-Stuttgarter Daniel Schwaab spielt, sind für die Bayern mehr als nur ein Gradmesser. Im Anschluss folgen die Zusammenfassungen zwischen Leverkusen und Tottenham Hotspur, Celtic Glasgow - Borussia Mönchengladbach und Sporting Lissabon - Borussia Dortmund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Oliver Welke Gäste: Gäste: Oliver Kahn