Krimiserie SOKO Wismar Folge: 263 Anonyme Mörder D 2016

Mehrere Boote treiben losgebunden im Hafen nur ein dummer Streich? Doch dann findet die Polizei eine Blutspur und eine Leiche: Thomas Norden wurde niedergeschlagen und ist erfroren. Norden hatte am Abend sein wöchentliches Treffen bei den Anonymen Alkoholikern. Der Leiter der Gruppe will die Anonymität seiner Schützlinge bewahren, rückt nur ungern mit Namen heraus. Die Kommissare kommen nur mühsam voran. Was ist Norden auf seinem Heimweg passiert? Klaus Schlappke, auch ein Mitglied der Anonymen Alkoholiker und Ex-Kollege von Norden, bringt Jasmin Reeker ins Spiel. Eine junge Frau, die angeblich eine Affäre mit dem verheirateten Thomas Norden gehabt haben soll. Henrike Norden, seine Ehefrau, gibt an, von der Affäre gewusst zu haben. Diese sei aber längst vorbei und ihre Ehe wieder im Lot. Allerdings gibt es einen Gastwirt, der Norden am Abend mit einer jungen Frau hat streiten sehen. Auch seine Alkoholsucht hatte Norden nicht so gut im Griff, wie seine Frau behauptet. Rechtsmedizinerin Helene stellt einen erstaunlich hohen Alkoholgehalt im Blut des angeblich trockenen Alkoholikers fest.

Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Dominic Boeer (Lars Pöhlmann) Mathias Junge (Kai Timmermann) Isabel Berghout (Anneke van der Meer) Stephan Baumecker (Andreas Scheinhardt) Stephanie Krogmann (Jasmin Reeker) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Sascha Thiel Drehbuch: Matthias Herbert Kamera: Jakob Ebert Musik: Udo Lindenberg , Nathalie Dorra, Steffi Stephan