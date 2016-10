ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Crowdworking - Mikrojobs im Internet - Chance oder Ausbeutung? / Glutenfreie Nudeln mit feuriger Sauce: Kochen mit Armin Roßmeier / Baby mit drei Eltern: Neue Methode in der Gentechnik / Von "O" bis "O": Reifenwechsel leicht gemacht / Verstrahlte Pilze: Pilze immer noch radioaktiv belastet? D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bereits mit 26 Jahren stand Wigald Boning als Moderator vor der Kamera. "Weil ich mir nie sicher war, ob jemand zuschaut, habe ich einmal meine private Telefonnummer durchgegeben. Da meldeten sich tatsächlich fünf, sechs Leute. Eine schöne Zeit", sagte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Der große Erfolg ließ dann nicht mehr lange auf sich warten: Vier Jahre später gelang Boning als Mitglied der Comedy-Sendung "RTL Samstag Nacht" der bundesweite Durchbruch. Neben zahlreichen Fernsehsendungen, für die er unter anderem mit dem deutschen Fernsehpreis geehrt wurde, startete das Multitalent auch musikalisch durch. Mit dem Album "Lieder, die die Welt nicht braucht" stürmte er 1995 mit Olli Dittrich als "Die Doofen" die Charts und räumte sogar einen Echo und den Bambi ab. Als Moderator zeigt sich Wigald Boning gerne von seiner kuriosen Seite. In Sendungen wie "Clever!" oder "Nicht nachmachen!" testete er zum Beispiel erfolgreich, ob man mit einem Bootsmotor in der Regentonne Sahne schlagen kann. Dieser Hang zum Extremen kommt auch bei seinen sportlichen Hobbies zum Tragen: Die 600 Kilometer von Füssen nach Venedig überwand er in nur 24 Stunden - auf dem Fahrrad. Der Moderator, Musiker und Autor, der sich auch gerne mal im Rollrasenanzug zeigt und zudem den Titel "Brillenträger des Jahres 2005" innehat, veröffentlichte jüngst das Buch "Im Zelt - Von einem der auszog, um draußen zu schlafen". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Gäste: Wigald Boning (Moderator und Autor) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich