ZDF 03:55 bis 04:40 Krimiserie SOKO Kitzbühel Folge: 11 Der Clan A, D 2001 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Im Umfeld eines Bankraubs in der Nähe von Kitzbühel geschieht ein Mord. Unterstützung erhält die SOKO von Gräfin Schönberg, die mit ihrem gesellschaftlichen Hintergrundwissen brilliert. Es ist nicht der erste Überfall, bei dem sich ein Mann mit einer Pinocchio-Maske Geld beschafft. Der Täter flüchtet über das Gelände des Schlossbesitzers Tichalski. Als sich der Verdacht gegen dessen Sohn Volker erhärtet, setzt dieser die Ermittler unter Druck. Doch Karin und Andreas finden Wege, sich gegen diese politische Intrige zur Wehr zu setzen. Tatkräftige Unterstützung erhalten sie von Hannes, der zufällig als Caterer bei den Tichalskis vorstellig wird. Doch dann stellt sich die Frage, wem aus dem Konsul-Clan die Tat am ehesten zuzutrauen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Marion Rottenhofer (Petra Mitterer) Cornelius Obonya (Volker Tichalski) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Stefan Klisch Drehbuch: Alfred Paul Schmidt Kamera: Christoph Chassée Musik: Gerd Schuller

