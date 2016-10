ZDF 00:20 bis 01:55 Drama Inside Llewyn Davis USA, GB, F 2013 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Tragikomödie der Coen-Brothers über einen erfolglosen Folksänger in den 60er Jahren. Der chronisch erfolglose Songwriter Llewyn Davis schnorrt sich 1961 durch das verschneite New York. Als Einzelkämpfer muss er einen Tiefschlag nach dem anderen hinnehmen. Llewyn ist obdachlos, hat kein Geld, keine Klamotten. Und jetzt kommt noch dazu, dass er vielleicht die Freundin seines besten Freundes geschwängert hat. Als ihm bei einer Übernachtung bei Bekannten auch noch die Katze seiner Gastgeber entwischt, macht er sich auf eine Odyssee durch den Big Apple. Der wahnsinnig gut besetzte Film (u.a. mit Oscar Isaac, Justin Timberlake, Carey Mulligan, John Goodmann ...) ist eine waschechte Verliererballade. Und zugleich eine authentische Momentaufnahme der New Yorker Folkszene vor der Ära Bob Dylans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oscar Isaac (Llewyn Davis) Carey Mulligan (Jean) John Goodman (Roland Turner) Justin Timberlake (Jim) Garrett Hedlund (Johnny Five) F. Murray Abraham (Bud Grossman) Ethan Phillips (Mitch Gorfein) Originaltitel: Inside Llewyn Davis Regie: Ethan Coen, Joel Coen Drehbuch: Ethan Coen, Joel Coen Kamera: Bruno Delbonnel Altersempfehlung: ab 6