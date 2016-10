ZDF 20:15 bis 21:00 Dokumentation Der große Bahn-Check D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ist die Deutsche Bahn wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Das ZDF überprüft die gängigen Vorurteile. Sind die Tickets zu teuer, die Züge unpünktlich und überfüllt, die Mitarbeiter unfreundlich, der Service schlecht? Oder ist der Ruf unbegründet? Dafür startet das ZDF-Team u.a. eine eigene Verspätungs-Statistik, bei der 20 Tester in ganz Deutschland einen Monat lang alle Verspätungen protokollieren. Außerdem wirft Nelson Müller einen Blick hinter die Kulissen der Bahnküche. Und die Preise werden unter die Lupe genommen. Kann die Bahn mit Busunternehmen wie Flixbus & Co. mithalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der große Bahn-Check Regie: Christian Bock