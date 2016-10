ZDF 19:25 bis 20:15 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 358 Der letzte Akt D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Im Rosenheimer Laientheater "Alte Scheune" wird die Hauptdarstellerin Manuela Rhein erstochen in ihrer Garderobe aufgefunden. Hansen und Stadler haben eine erste Verdächtige gefunden. Jenny Sauer, einst Manuelas beste Freundin, könnte zur Mörderin geworden sein, nachdem die Tote ihr die Hauptrolle weggeschnappt hat. Und nicht nur das: vor einem Jahr auch den Mann. Auch dieser, der Kardiologe Gerhard Rhein, kommt als Täter in Frage. Hat er seine Frau aus Eifersucht umgebracht, nachdem er herausgefunden hat, dass sie eine Affäre mit dem Regisseur des Stücks, Joseph Hübner, hatte? Oder hat Dagmar Hübner, Ehefrau des Regisseurs, die gleichzeitig als Garderobiere im Theater arbeitet, zugestochen, weil sie ebenfalls von dem Verhältnis erfahren hat? Fingerabdrücke auf dem Regiepult, welches sich im Zuschauerraum des Theaters befindet, führen schließlich zum wahren Täter. Unterdessen ist Kommissar Stadler unter den 100 Gewinnern eines Preisausschreibens und rechnet allenfalls mit einem kleinen Gewinn. Als er jedoch erfährt, dass er eine Kreuzfahrt in die Karibik gewonnen hat, ist er alles andere als erfreut: Bei dem Gedanken, keinen festen Boden unter den Füßen zu haben, ist ihm nicht wohl. Für Stadler steht fest, dass er die Reise auf keinen Fall antreten, sondern den Gewinn zurückgeben wird. Doch er ahnt nicht, dass Stockl bereits Hilde die frohe Botschaft überbracht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Dieter Fischer (Anton Stadler) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Gert Achtziger) Benedikt Blaskovic (Andreas Lorenz) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Werner Siebert Drehbuch: Anette Schönberger Kamera: Sabine Berchter Musik: Dieter Schleip