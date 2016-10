ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Teuer, unpünktlich und überfüllt? - Der große Bahn-Check aus Kundensicht / Kochen mit Quitten - Rezepte von Armin Roßmeier / Problemfall Pubertät - Eltern-Kind-Beziehung neu justieren / Flausch und Oversize - Modetrends für Herbst und Winter D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Teuer, unpünktlich und überfüllt? Der große Bahn-Check aus Kundensicht Kochen mit Quitten Rezepte von Armin Roßmeier Problemfall Pubertät Eltern-Kind-Beziehung neu justieren Flausch und Oversize Modetrends für Herbst und Winter Gast: Peter Maffay Musiker Gold- und Platinplatten hat Peter Maffay reichlich gesammelt. Der Durchbruch gelang ihm 1970 mit "Du". Zu den Riesenerfolgen zählen bis heute "Und es war Sommer": ein Song, der von einer Affäre eines Schülers mit einer älteren Frau handelte und der von den Radiostationen boykottiert wurde. Von dem Schlager- und Schnulzenimage, dem er seine Erfolge verdankte, gelang es ihm aber bald, sich zu befreien. Maffays Leidenschaft gehört der Rockmusik. Sein "Steppenwolf"-Album und die Single "Über sieben Brücken musst du gehen" dokumentierten seinen Weg in diese Richtung. Seine Top-Position in der deutschen Rock- und Pop-Szene ist seither unbestritten. Seit weit über 40 Jahren steht der aus Rumänien stammende Sänger auf der Bühne. Sehr erfolgreich sind auch Maffays "Tabaluga"-Kinder-Musicals. Für sein soziales Engagement wurde er mehrfach ausgezeichnet: Sein Vorzeigeprojekt: eine Stiftung für traumatisierte Kinder auf einer mallorquinischen Finca. Aktuell ist er mit "Tabaluga - Es lebe die Freundschaft!" auf Tour. Gast: Status Quo Band Seit über 49 Jahren stehen sie schon auf der Bühne und begeistern ihre Fangemeinde mit authentischer Rockmusik. Ihrem Stil sind sie all die Jahre treu geblieben, nur ihre Bandmitglieder haben sie des Öfteren gewechselt. Zu der aktuellen Besetzung von Status Quo gehören: Francis Rossi, Rick Parfitt, Andy Bown, John "Rhino" Edwards und Leon Cave. Bisher haben sie 31 Studioalben, mehrere Livealben und um die 100 Singles veröffentlicht. "Caroline", "Down Down" und "Whatever You Want" zählen zu ihren erfolgreichsten Hits; vermutlich noch bekannter als die Originale sind ihre Coverversionen "Rockin' All Over The World" und "In The Army Now". Auch wenn die Briten sich musikalisch bis auf eine Single mit der Techno-Truppe Scooter nicht sehr experimentierfreudig gezeigt haben, sind sie immer wieder durch verrückte Aktionen aufgefallen: So spielten sie schon auf einem Zugtieflader in einem der ältesten Bahnhöfe Australiens und auf einem britischen Flugzeugträger. Die beiden Gründungsmitglieder Rick Parfitt und Francis Rossi wurden von der Queen höchstpersönlich zu Offizieren des Ordens des britischen Empires ernannt. Am 21. Oktober erscheint ihr neues Album "Aquostic II - That's A Fact", genau einen Monat später startet ihre voraussichtlich letzte Tour "The Last Night Of The Electrics. Leider wird der schwerkranke Gitarrist Rick Parfitt nicht dabei sein können. Dafür sind aber die Rocker von Uriah Heep als Gäste auf der Tour mit an Bord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Gäste: Peter Maffay (Musiker), Status Quo (Band) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

