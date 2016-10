ZDF 03:20 bis 04:05 Magazin WISO Bester Einbruchschutz - Was funktioniert wirklich? / Besser krank als gesund? - Wie Krankenkassen Geld machen / In Zukunft teurer? - Die Preise der Airlines / Reicht eine Selbstverpflichtung? - Mikroplastik in Kosmetika D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken WISO-Tipp: Bester Einbruchschutz Was funktioniert wirklich? Sie kommen lautlos, oft nur mit einem Handbohrer oder Schraubenzieher ausgerüstet und verschaffen sich binnen Sekunden Zugang in eine Wohnung. Sie durchwühlen Schränke und Schubladen, stöbern in der Privatsphäre ihrer Opfer: Einbrecher. Dabei stehlen Einbrecher nicht nur Schmuck, Laptops oder lieb gewonnene Erinnerungsstücke, sondern vor allem das Gefühl von Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Die Zahl der Einbrüche in deutsche Wohnungen nimmt zu. Laut einer Statistik der Polizei geschieht alle vier Minuten irgendwo in Deutschland ein Einbruch. Häufig könnten Einbrüche vermieden werden, wenn Mieter und Hausbesitzer ihr eigenes Verhalten ändern würden. Welche Tricks und Kniffe können dazu beitragen, die Wohnung einbruchsicher zu machen? Wie können Sie Ihre Nachbarn einbinden? Was taugen Fernsehsimulatoren und andere elektronische Hilfsmittel? Worauf sollten Sie bei speziellen Schlössern für Balkontüren und Verriegelungen für die Fenster achten? Und wie sollten Sie sich verhalten, wenn plötzlich ein Fremder in Ihrer Wohnung steht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sarah Tacke Originaltitel: WISO

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 415 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 210 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 145 Min. Jazzopen Stuttgart 2015

Musik

3sat 02:35 bis 04:00

Seit 80 Min.