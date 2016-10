ZDF 00:45 bis 02:05 Drama Cure - Das Leben einer Anderen CH, KRO, BIH 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dubrovnik 1993, nach dem Ende des Balkankriegs: Die 14-jährige Linda kehrt mit ihrem Vater aus der Schweiz nach Kroatien zurück. Ihre neue Freundin Eta ist viel selbstbewusster als sie. Eta führt Linda in einen verbotenen Wald oberhalb der Stadt. Die Mädchen steigern sich in ein obsessives und sexuell aufgeladenes Spiel um den Tausch ihrer Identität. Auf einer Klippe hoch über dem Meer kommt es zum Streit und zu einem tödlichen Sturz. Linda lebt zwischen zwei Kulturen. Sie ist scheu und neugierig zugleich. Sie fühlt sich zu Eta hingezogen und ist gleichzeitig von ihr eingeschüchtert. Eta wäre gerne wie Linda - zumindest manchmal. Sie ist stark und kennt die verworrenen Wege jenseits der Stadt. Sie provoziert, ist mutig und laut. Beide möchten jeweils so sein wie die andere. Von dem Streifzug an die abgelegene Klippe kehrt Linda alleine zurück, ohne ihre Freundin Eta, aber in deren Kleidern. Dass Linda etwas mit Etas Verschwinden zu tun haben könnte, scheint niemand zu glauben. Bald schon nimmt Linda Etas Platz bei deren Mutter und Großmutter ein. Auch Etas Verehrer Ivo wird Teil dieses Spiels. Doch er schöpft als Einziger Verdacht. In einer von Frauen und den Verlusterfahrungen des Krieges geprägten Welt voller Verstrickungen und Schmerz droht Linda schließlich den Boden unter den Füßen zu verlieren. Doch immer wieder taucht Eta auf und konfrontiert sie mit sich selbst. "Cure - Das Leben einer Anderen" erzählt auf der Grundlage einer wahren Begebenheit von den Folgen des Balkankrieges und von der Gewalt des Exils. Der Film nähert sich mit sanfter Poesie der Geschichte eines pubertierenden Mädchens inmitten eines für sie fremden, traumatisierten Landes. "Cure - Das Leben einer Anderen" wurde 2015 beim Festival Max Ophüls-Preis in Saarbrücken mit dem Preis für den gesellschaftlich relevanten Film ausgezeichnet. In der Begründung der Jury heißt es: "Über das faszinierende Spiel um Realität und Teenager-Obsession schafft es der Film, uns hineinzuziehen in eine uns zwar geografisch nahe, aber doch kaum fassbare Welt der überlebenden Frauen, der abwesenden Männer und der latenten Ängste und Schuldgefühle. Dieser sinnliche Film voller Rätsel und dunkler Andeutungen lässt uns alle berührt im Kinosaal zurück." Sylvie Marinkovic wurde als Beste Darstellerin nominiert für den Schweizer Filmpreis 2015. "Cure - Das Leben einer Anderen" wurde produziert von Okofilm Productions Zürich, Ziva Produkcija Zagreb, Deblokada Sarajevo in Koproduktion mit SRF Swiss Radio und Television und ZDF/Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvie Marinkovic (Linda) Lucia Radulovic (Eta) Mirjana Karanovic (Etas Grossmutter) Marija Skaricic (Etas Mutter) Franjo Dijak (Ivo) Leon Lucev (Lindas Vater) Maja Zeco (Polizistin/Nonne/Putzfrau) Originaltitel: Cure: The Life of Another Regie: Andrea Staka Drehbuch: Andrea Staka, Marie Kreutzer, Thomas Imbach Kamera: Martin Gschlacht Musik: Milica Paranosic