ZDF 22:15 bis 00:05 Krimi James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie GB, USA 1997 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein machtbesessener Medienmogul will sein Imperium auf die ganze Welt ausweiten und versucht, Großbritannien und China in einen Krieg zu verwickeln. Eine heikle Mission für James Bond. Der Super-Agent des britischen Königreiches soll diesen irrwitzigen Plan vereiteln. Zu Hilfe kommen ihm dabei eine ehemalige Geliebte, die nun mit seinem Gegenspieler verheiratet ist, und eine kampferprobte chinesische Agentin. Medienmogul Elliot Carver (Jonathan Pryce) gelingt es, China und Großbritannien an den Rand eines Krieges zu manövrieren - durch Satellitenmanipulation und durch ein für Radar unsichtbares Stealth-Schiff. Er glaubt, so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können: Sein weltweit zu empfangender neuer Fernsehkanal hat zuschauerträchtige Bilder für den Sendestart, und er ist auf dem besten Weg, die politischen Verhältnisse in China zu seinen Gunsten zu ändern. Vom riesigen Medienmarkt im Reich der Mitte bisher ausgeschlossen zu sein, kränkt sein Ego beträchtlich. Doch der britische Geheimdienst findet schnell erste Spuren, die zu Carver führen, und schickt seinen besten Geheimagenten, James Bond (Pierce Brosnan), los. Er soll die Hintergründe aufdecken, bevor ein Krieg ausbricht. Der Kalte Krieg ist schon ein paar Jährchen vorbei, und so kommt Dauergegner Russland nur in der Pre-Title-Sequenz in Form eines Terroristen-Basars in den Fokus. Als neue Bedrohung der weltweiten Sicherheit erweisen sich in dieser Agentengeschichte die globalen Medienkonzerne. Sie entscheiden, welche Informationen in welcher Form verbreitet werden. So sieht sich Bond mit einem ausgewiesenen Egomanen konfrontiert, der erst einen politischen Konflikt inszeniert und dann in seinen Presseerzeugnissen den Ruf nach Krieg kolportiert. Die Welt zu beherrschen bedeutet nun also, die Informationsverbreitung zu kontrollieren. Eine Botschaft, die seit Wikileaks und den Enthüllungen von Edward Snowden aktueller denn je erscheint. Auch in seinem zweiten Auftritt als James Bond macht der smarte Ire Pierce Brosnan eine gute Figur. Unterstützt wird er dieses Mal von dem Briten Jonathan Pryce ("Game of Thrones") in der Rolle des skrupellosen Medienmoguls Elliot Carver und von den Bond-Girls Teri Hatcher ("Desperate Housewives") und Michelle Yeoh. Im Gegensatz zu den meisten anderen Bond-Girls ist es Asien-Star Yeoh durchaus gewöhnt, ihre Stunts selbst zu übernehmen. Die ehemalige "Miss Malaysia" erkämpfte sich in ihrer Heimat eine führende Rolle im männerdominierten Martial-Arts-Kino und war über Jahre als "Queen of Martial Arts" bekannt. Berühmt wurde sie außerdem mit ihrem Part in dem Oscar-preisgekrönten Kinoerfolg "Tiger & Dragon". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierce Brosnan (James Bond) Jonathan Pryce (Elliot Carver) Michelle Yeoh (Wai Lin) Teri Hatcher (Paris Carver) Ricky Jay (Henry Gupta) Judi Dench ("M") Desmond Llewelyn ("Q") Originaltitel: Tomorrow Never Dies Regie: Roger Spottiswoode Drehbuch: Bruce Feirstein Kamera: Robert Elswit Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 16