ZDF 20:15 bis 21:45 Krimi Hattinger und der Nebel - Ein Chiemseekrimi D 2016 Nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Bogenberger Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zweiter Fall für Michael Fitz nach dem Roman von Thomas Bogenberger. Joe Kammler wird ermordet auf seinem Hof am Chiemsee aufgefunden. Hattinger (Fitz) erhält bei seinen Ermittlungen Unterstützung von der Sekretärin Sarah Beck (Jessica Schwarz), die Licht in das dunkle Geflecht der Geschäftsbeziehungen des umstrittenen Immobilienmaklers bringen soll. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass der Ermordete gemeinsame Sache mit einem dubiosen Banker gemacht zu haben scheint. Liegt darin das Motiv des Mörders? Solider Krimi, klasse besetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Fitz (Kommissar Hattinger) Anna Maria Sturm (Ursula "Uschi" Kammler) Jessica Schwarz (Sarah Beck) Golo Euler (Karl Wildmann) Bettina Mittendorfer (Andrea Erhard) Gerhard Wittmann (Bamberger) Hanna Plaß (Lena Hattinger) Originaltitel: Hattinger und der Nebel - Ein Chiemseekrimi Regie: Viviane Andereggen Drehbuch: André Georgi Kamera: Andreas Doub Musik: Alex Komlew