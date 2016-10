ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Schutz vor Einbrechern - So sichern Sie Ihre Wohnung / Kunst und Kleidung aus Tierhaar - Fell mal anders / Vor der US-Präsidentschaftswahl - Daniel Pontzen im Gespräch / Gegen Grippe impfen - So schützen Sie sich gegen Grippe / Aus Kissen wird Rucksack - DIY mit Caro und Cathrin D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Schutz vor Einbrechern So sichern Sie Ihre Wohnung Kunst und Kleidung aus Tierhaar Fell mal anders Vor der US-Präsidentschaftswahl Daniel Pontzen im Gespräch Gegen Grippe impfen So schützen Sie sich gegen Grippe Aus Kissen wird Rucksack DIY mit Caro und Cathrin Gast: Tim Wilde Schauspieler Tim Wilde wurde in Stralsund geboren und in Berlin zum Schauspieler ausgebildet. Nach der Wiedervereinigung arbeitete er mit einigen der bekanntesten Regisseure Deutschlands zusammen: Sönke Wortmann ("Der Campus"), Detlev Buck ("Liebesluder"), Michael "Bully" Herbig ("Der Schuh des Manitu") und Til Schweiger ("Honig im Kopf"). Mit Letzterem stand er auch für die Tatort-Folge "Willkommen in Hamburg" vor der Kamera. Weitere Fernsehproduktionen, in denen er mitwirkte, waren unter anderem Kriminaldauerdienst - KDD, Nachtschicht, Stralsund, Der Kriminalist und Polizeiruf 110. Derzeit ist Wilde mit dem Film "Unsere Zeit ist jetzt" in den Kinos zu sehen - auch in diesem Film spielt er an der Seite von Til Schweiger. Außerdem sind Bjarne Mädel, Wotan Wilke Möhring und Howard Carpendale mit dabei. In der Hauptrolle - als er selbst: der Rapper Cro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Gäste: Tim Wilde (Schauspieler) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich