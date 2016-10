ZDF 23:30 bis 00:00 Dokumentation ZDF-History Marilyn Monroe - Die wahre Geschichte D 2013 2016-10-17 02:05 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bis heute gilt sie als blondes Dummchen mit Sexappeal. Doch es gab auch eine andere Marilyn: die clevere Geschäftsfrau mit eigener Produktionsfirma und ehrgeizige Schauspielerin. Sie nutzte ihre Wirkung auf Männer gezielt für ihre Karriere. "Wenn ich schon ein Symbol sein soll, dann lieber für Sex als für was anderes", sagte sie der Zeitschrift "Life" kurz vor ihrem Tod. In dem Interview, das auf Tonband aufgezeichnet wurde, sprach Marilyn Monroe offen über die Schattenseiten des Ruhms, eifersüchtige Kollegen und neue Projekte. Privat stand sie damals kurz vor ihrer vierten Hochzeit. "ZDF-History" zeichnet das Porträt einer Frau, die trotz aller Rückschläge voller Optimismus in die Zukunft blickte und deren früher Tod nach wie vor Fragen aufwirft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF-History