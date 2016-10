ZDF 20:15 bis 21:45 Melodram Ein Sommer in Südfrankreich D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Paris, Kapstadt, Marrakesch, Island, Masuren ... die Schauplätze der "Ein Sommer in ..."-Filme sind fein ausgewählt. Nun kommt einer in Südfrankreich dazu. Dort reist die schöne Charlotte, gespielt von rtv-Titelstar Julie Engelbrecht, in die Provence, um das Bestattungsinstitut ihres verstorbenen Vaters zu verscherbeln. Wenn da nicht der unfassbar attraktive André (Bruno Bruni) wäre. Der entpuppt sich auch noch als ihre Sandkastenliebe ...



Für Julie Engelbrecht waren die Dreharbeiten in Frankreich eine Art Heimspiel. Schließlich ist die Tochter der im Jahr 2000 verstorbenen Schauspielerin Constanze Engelbrecht in Paris geboren, wuchs auf einem Bauernhof östlich der Hauptstadt auf und spricht fließend französisch. Bildergalerie Schauspieler: Julie Engelbrecht (Charlotte Conrad) Bruno Bruni (André Vidal) Mathilde Irrmann (Emilie) Tony de Maeyer (Gilbert) Peter Wyssbrod (Monsieur Richard) Grégoire Gros (Mathieu) Nathalie Schott (Mademoiselle Laurent) Originaltitel: Ein Sommer in Südfrankreich Regie: Jorgo Papavassiliou Drehbuch: Markus B. Altmeyer Kamera: Vladimir Subotic Musik: Jessica de Rooij