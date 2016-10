ZDF 12:05 bis 14:10 Show Die große Drei-Länder-Show Die Bodensee-Challenge mit Andrea Kiewel D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Andrea Kiewel präsentiert aus Konstanz am Bodensee eine Open-Air-Spielshow mit Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jedes der drei Teams wird von einem Prominenten unterstützt. Für Deutschland geht die Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen an den Start. Schauspielerin Muriel Baumeister kämpft mit ihrem österreichischen Team um Punkte. Musikstar DJ BoBo tritt für die Schweizer Eidgenossen an. Welches Land geht am Ende als Sieger hervor? In der Open-Air-Show für die ganze Familie messen sich die Teams der drei Bodenseegemeinden Konstanz (Deutschland), Bregenz (Österreich) und Kreuzlingen (Schweiz) in einem spielerischen Wettstreit und sammeln stellvertretend für ihr Land Punkte. Die erspielten Punkte werden am Ende in eine Spende für ein karitatives Projekt aus der jeweiligen Stadt umgewandelt. Außerdem präsentiert der Schweizer Kochweltmeister Ivo Adam Spezialitäten aus der Bodenseeregion um Kreuzlingen. Letzter Teil der "Großen Drei-Länder-Show" mit Andrea Kiewel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die große Drei-Länder-Show