ZDF 09:30 bis 10:15 Sonstiges Katholischer Gottesdienst Heilsame Begegnungen D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Live TV Merken Wie fast überall in Bayern wird auch in Abensberg am dritten Sonntag im Oktober das Kirchweihfest gefeiert. In den Lesungstexten dieses Tages wird der Charakter heiliger Gebäude betont. Von ihnen geht eine heilsame Wirkung auf die Begegnung zwischen Gott und dem Menschen aus. Pfarrer Georg Birner geht in seiner Predigt der Frage nach, wie der moderne Mensch diese uralte Tradition und Glaubensüberzeugung weiter erhalten kann. Erbaut im 14. Jahrhundert, hat das ehemalige Karmeliterkloster in Abensberg bei Regensburg eine wechselvolle Geschichte erlebt. So diente es bereits als Kriegsgefangenenlager, als Lagerhalle, als Lazarett und bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts als Krankenhaus. Heute ist die Kirche des ehemaligen Klosters wieder Ort für Gottesdienste der katholischen Gemeinde. Im Anschluss an die Feier können Sie die Gemeinde telefonisch unter der Nummer 0700 /14 14 10 10 erreichen (6,3 ct/min.Festnetz Dt. Telekom, abweichender Mobilfunktarif). Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter gottesdienste.zdf.de zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Pfarrer Georg Birner Originaltitel: Katholischer Gottesdienst