ZDF 02:25 bis 03:45 Horrorfilm The Unborn USA 2009 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Heimsuchung aus dem Reich der Toten treibt die junge Casey zur Verzweiflung und stürzt fast ihre gesamte Umwelt ins Verderben. Kann sie sich des Dämons erwehren? Casey findet heraus, warum sich ihre Mutter umgebracht hat, und von ihrer Großmutter erfährt sie, warum der dämonische Junge ausgerechnet sie als sein Opfer ausgewählt hat. Schnörkelloser Horrorfilm mit Gary Oldman als Exorzist. Die junge Studentin Casey Beldon (Odette Yustman, jetzt bekannt als Odette Annable) wird von grauenvollen Visionen und Albträumen geplagt. Als sich dann auch noch ihre Augenfarbe verändert, was manchmal bei Zwillingen der Fall sein soll, erfährt sie von ihrem Vater (James Remar), dass sie tatsächlich einen Zwillingsbruder hatte, der bereits im Mutterleib verstarb. Fortan kommen immer mehr Wahrheiten über ihre Familie ans Licht, und bei ihren Nachforschungen stößt sie in einem Altenheim auf ihre Großmutter Sofi Kozma (Jane Alexander). Sie ist Überlebende von Auschwitz und erzählt von entsetzlichen Experimenten der Nazis an Juden. Es wurden auch Versuche an ihrem Zwillingsbruder gemacht, woraufhin er von einem Dämon, dem Dibbuk, besessen war. Sofi konnte sich nur gegen ihn zur Wehr setzen, indem sie ihn tötete. Wesen, deren Seele so viel Böses in sich tragen, dass sie ewig zwischen den Welten wandeln und lebende Körper besetzen wollen, so erzählt Caseys Großmutter ihrer Enkeltochter, werden im Judentum Dibbuk genannt. Dieser Dämon verfolge die Familie seither und habe sich Caseys Mutter als Trägerin erkoren, woraufhin sie Selbstmord beging. Nachdem auch Caseys Freundin Romy (Meagan Good) vom Dibbuk - der im Film immer in Gestalt eines kleinen Jungen in abgerissener Kleidung auftaucht - aus dem Weg geräumt wird, vertraut sich Casey ihrem Freund Mark (Cam Gigandet) an und sucht Hilfe bei Rabbi Sendak (Gary Oldman). Dieser führt schließlich mit Mark und einigen seiner Freunde einen Exorzismus bei Casey durch, bei dem es zu einem Blutbad kommt. Spannender Mystery-Thriller als Variante des "Exorzist"-Sujets inszeniert, für das die Kabbala-Lehre und die jüdische Dämonengestalt des Dibbuk zum Ausgangspunkt der Geschichte werden. David S. Goyer, der das Drehbuch schrieb und Regie führte, konnte als Autor der Filme "Men of Steel" (2013), "The Dark Knight" (2008), "Batman Begins" (2005) und "Blade" (1998) schon große Erfolge verbuchen und sorgt hier für ein permanentes, sich unaufhaltsam steigerndes Gänsehautfeeling. In den Hauptrollen sind Gary Oldman ("Planet der Affen: Revolution" - 2014), Jane Alexander ("Mr. Morgan's Last Love" - 2013) und die schöne Odette Yustman ("Kindergarten Cop" - 1990; "Transformers" - 2007, Serien "Dr. House" - 2012 und "Two and a Half Men" - 2014) zu sehen. Letztere nennt sich seit ihrer Heirat mit dem Schauspieler Dave Annable nun Odette Annable. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Odette Yustman (Casey Beldon) Gary Oldman (Rabbi Sendak) Cam Gigandet (Mark Hardigan) Meagan Good (Romy) Jane Alexander (Sofi Kozma) Idris Elba (Arthur Wyndham) Rhys Coiro (Mr. Shields) Originaltitel: The Unborn Regie: David S. Goyer Drehbuch: David S. Goyer Kamera: James Hawkinson Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16