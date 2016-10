ZDF 20:15 bis 21:45 Krimi Stralsund - Schutzlos D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Neunter Fall der Krimireihe "Stralsund". Nina Petersen (Katharina Wackernagel) vernimmt einen Mann, der bewaffnet durch die Innenstadt Stralsunds gezogen ist. Doch der Mann schweigt eisern. Auch ohne sein Zutun stellt sich heraus, dass er mit einem Tatort zu tun hat, an dem eine Leiche eines Mannes aufgefunden wurde. Von Frau und Kind des mutmaßlichen Täters fehlt jede Spur. Bei dem Toten handelt es sich um einen Kollegen aus der Drogenfahndung aus Frankfurt/Oder. Nina Petersen vervollständigt das Puzzle und macht sich an die Arbeit. Ihr bleibt nicht viel Zeit. Solider TV-Krimi, stark besetzt. Neben Wackernagel überzeugen Alexander Held und Lucas Gregorowicz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Wackernagel (Nina Petersen) Alexander Held (Karl Hidde) Michael Rotschopf (Gregor Meyer) Wanja Mues (Max Morolf) Andreas Schröders (Techniker Stein) Lucas Gregorowicz (Anton Robak) Ivan Shvedoff (Vitali Komerenko) Originaltitel: Stralsund - Schutzlos Regie: Lars-Gunnar Lotz Drehbuch: Sven S. Poser, Marianne Wendt, Christian Schiller Kamera: Jan Prahl Musik: Oliver Kranz