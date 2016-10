ZDFinfo 02:30 bis 03:15 Dokumentation Spuren des Krieges Waterloo 1815 D 2016 2016-10-21 13:15 Stereo 16:9 Live TV Merken Am 18. Juni 1815 geht auf einem Feld in der Nähe von Brüssel die Schlacht von Waterloo zu Ende. Rund 11 000 Tote und 40 000 Verwundete bleiben auf dem Schlachtfeld zurück. Nie zuvor mussten so viele Männer einer Generation in die Kriege eines einzigen Herrschers ziehen. 200 Jahre später lassen Archäologen und Historiker ihre Erinnerungen und Geschichten wieder lebendig werden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Spuren des Krieges

