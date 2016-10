ZDFinfo 13:50 bis 14:35 Dokumentation Der Ameisenplanet Anatomie einer Kolonie GB 2013 Stereo 16:9 Live TV Merken Sie sind ein Wunder der Natur - organisiert in hoch entwickelten Staaten und exzellente Baumeister: Ameisen. Wie kann eine so winzige Tierart über solch meisterliche Fähigkeiten verfügen? Die BBC-Dokumentation wirft einen Blick in das Innere einer Ameisenkolonie und zeigt Strukturen und Arbeitsabläufe einer höchst mysteriösen "Gesellschaft". Wissenschaftler haben für diese Aufnahmen eine Ameisenkolonie nachgebaut - und beobachten Blattschneiderameisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Planet Ant: Life Inside the Colony Regie: Rick Manley/Graham Russel