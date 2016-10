ZDFinfo 12:20 bis 13:10 Dokumentation Die Supersinne der Tiere Der scharfe Blick GB 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Die erste Folge der dreiteiligen Doku-Reihe zeigt: sehen kann man nicht nur mit den Augen. Fledermäuse orientieren sich wie Delfine mit Sonar und Schlangen "sehen" die Körperwärme ihrer Beute mit Wärmerezeptoren in ihrer Haut. Mit ihrer eigenen Sicht auf die Dinge sind die Tiere perfekt an ihre Umwelt angepasst. Obwohl das menschliche Auge schon scharf ist, ist unsere Sehkraft nichts im Vergleich zu tierischen Super-Sehern. Patrick Aryee und Helen Czerski zeigen die faszinierende Slow Motion-Sicht von Libellen und erklären, wie es Falken gelingt, auch in Sturzflügen bis zu 300 Stundenkilometer präzise ihre Beute einzufangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Super Senses Regie: Sam Hodgson