ZDFinfo 10:05 bis 10:50 Dokumentation Neo-Nazis auf dem Vormarsch Aufstieg des Rechtsextremismus D 2015 2016-11-10 "Neo-Nazis auf dem Vormarsch" beleuchtet die Entwicklung der extremen Rechten seit Mitte der Sechzigerjahre, insbesondere nach der Wende in Deutschland, aber auch international. Die Dokumentation liefert einen konzentrierten Blick in die Welt des Rechtsextremismus, unter anderem am Beispiel des Massenmörders Anders Breivik oder des Ku-Klux-Klans - oft schockierende und manchmal auch verstörende Einblicke. Originaltitel: Neo-Nazis auf dem Vormarsch