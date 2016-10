ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Generation Putin Zwischen Propaganda und Protest 2016 2016-10-26 12:15 Stereo 16:9 Merken Russlands Jugend ist hin- und hergerissen zwischen den Extremen. Die Generation Putin ist zwar mit Putin aufgewachsen, hat aber begonnen, mit anderen Augen in die Zukunft zu schauen. Neuer Nationalstolz oder die Freiheit des Westens? Pro-Putin-Jugendorganisationen sehen sich als Zukunft des Landes. Aber gerade in der jungen Generation wächst die Kritik - und die Abwanderungsrate steigt. Die Dokumentation lässt beide Seiten zu Wort kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie