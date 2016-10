ZDFinfo 05:30 bis 06:15 Dokumentation Camp X - Die Schule der Spione Einsatz im zweiten Weltkrieg CDN 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Während des Zweiten Weltkriegs wurden in den ersten Geheimagentenschulen Nordamerikas 25 000 Agenten ausgebildet. Welche Rolle spielten diese sogenannten Camps in der Spionagewelt? Der berühmte Sowjetspion Kim Philby schrieb das Trainingshandbuch der Geheimagenten. Der Film zeigt Geschichte und Bedeutung der Camps im Krieg und deren Rolle bis hin zur Gründung der CIA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Camp X: Secret Agent School

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 278 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 38 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 38 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 38 Min.