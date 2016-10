ZDFinfo 03:25 bis 04:05 Dokumentation ZDF-History Reagans geheime Krieger D 2015 2016-10-19 13:35 Stereo 16:9 Merken In den 80er Jahren soll US-Präsident Reagan einen geheimen Sabotagefeldzug gegen die Sowjetunion geführt haben. "Geheime Krieger" sorgen für heiße Momente im Kalten Krieg. Geleitet werden die Aktionen vom "Komitee für Täuschungsoperationen", das es offiziell gar nicht gibt. Cyberattacken, Täuschung und sogar Mord werden ihm zugeschrieben. Was ist die Wahrheit, was nur Legende? Hochkarätige Interviewpartner aus Militär und Geheimdienst geben Auskunft über ein bis heute umstrittenes und streng geheimes Kapitel des Kalten Krieges. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF-History Regie: Dirk Pohlmann

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 425 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:45 bis 05:00

Seit 200 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 155 Min. Alles inklusive

Komödie

Das Erste 02:30 bis 04:25

Seit 95 Min.