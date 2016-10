ZDFinfo 17:25 bis 18:05 Dokumentation Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe D 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges hat die deutsche Luftwaffe der alliierten Übermacht nichts mehr entgegenzusetzen. In dieser Situation entwirft der Ingenieur Erich Bachem die "Bachem Ba 349 Natter", einen raketengetriebenen Senkrechtstarter, der als Abfangjäger zum Schutz der Bevölkerung eingesetzt werden soll. Die "Natter" war ihrer Zeit weit voraus und schrieb mit dem ersten vertikalen Start eines bemannten Raketenflugzeugs am 1. März 1945 Luftfahrtgeschichte. Für Testpilot Lothar Sieber endete das Experiment tödlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Project Natter Regie: Oliver Gortat, Philip Schneider Altersempfehlung: ab 12