ZDFinfo 09:20 bis 10:05 Dokumentation Der große Baumarkt-Test Das Beste für Haus und Garten? D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Deutschland ist Baumarkt-Europameister. In keinem anderen Land gibt es so viele Märkte für Bastler und Heimwerker wie hierzulande. Aber wie gut sind unsere Baumärkte wirklich? "ZDFzeit" nimmt die Stärken und Schwächen der Branchenriesen unter die Lupe und lässt drei Platzhirsche gegeneinander antreten: OBI, Bauhaus und Hagebau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der große Baumarkt-Test

