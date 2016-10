ZDFinfo 15:05 bis 15:55 Dokumentation Mysterien der Menschheit Geheimnisvolle UFOs USA 2011 2016-11-14 00:00 Stereo 16:9 Live TV Merken UFOs - unbekannte Flugobjekte, jeder hat von ihnen gehört. Aber was genau ist das eigentlich? "Mysterien der Menschheit" reist zur inoffiziellen Hauptstadt der UFOs, um nachzuforschen. Die Recherche führt von den UFO-Sichtungen von 1940 bis heute, zu den Verschwörungstheorien und einer Absturzstelle in Nevada. Selbst ein Augenzeuge, der mit einer fliegenden Untertasse geflogen sein soll, berichtet und zeigt sein Beweismaterial. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient X-Files