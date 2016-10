ZDFinfo 07:10 bis 07:55 Dokumentation Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und Clyde GB 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Hollywood stellte sie als die schillerndsten Verbrecher in der amerikanischen Geschichte dar, doch die Realität von Bonnie und Clyde war geprägt durch Gewalt, Elend und Gefahr. Auf der Suche nach der wahren Geschichte von Bonnie und Clyde gewährt die Dokumentation Einblick in bisher unbekannte Memoiren von Bandenmitgliedern, Familienarchive und erst kürzlich veröffentlichte Polizeiprotokolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Timewatch: The Real Bonnie and Clyde Regie: Chris Wilson

