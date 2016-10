ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Geheimnisse der Geschichte - J. Edgar Hoover USA 2009 Stereo 16:9 Merken In einer weiteren Folge erhellt die Serie ein dunkles Kapitel der amerikanischen Kriminalgeschichte: Was veranlasste den FBI-Gründer J. Edgar Hoover, zwanzig Jahre lang die Existenz der Mafia auf amerikanischem Boden rundweg zu leugnen? Hatte er sich durch Spielschulden kompromittiert, oder durch seine ihm immer wieder unterstellte Homosexualität erpressbar gemacht? Und welche anderen Geheimnisse verbarg dieser Mann, der die von ihm ins Leben gerufene Bundespolizei 48 Jahre lang mit eiserner Hand regierte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: History's Secrets