ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Pioniere Amerikas Geld macht Politik USA 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 7: Nachdem Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie und Morgan jahrzehntelang keinerlei Kontrolle seitens der Regierung befürchten mussten, versuchen Politiker nun, dies zu ändern. Daraufhin schließen sich die zum Teil verfeindeten Männer zusammen und zahlen William McKinley, dem Gouverneur von Ohio und späteren Präsidenten, eine Summe, die heute 30 Millionen Dollar entspräche. Zum Dank hebt dieser zahlreiche Regulierungen auf. Morgan und Carnegie gründen US Steel, die erste Firma, die einen Wert von über 1 Milliarde Dollar hat. Rockefeller baut derweil seine Monopolstellung im Ölgeschäft weiter aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Men Who Built America Regie: Patrick Reams Drehbuch: Stephen David, Patrick Reams Kamera: Richard V. Lopez Altersempfehlung: ab 12