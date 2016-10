ZDFinfo 17:25 bis 18:10 Dokumentation Das Hotel des Todes Der Serienmörder von Chicago GB 2005 2016-10-17 06:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Wie viele Morde genau auf sein Konto gehen, weiß niemand. Es könnten mehrere Dutzend sein, aber auch 100 oder gar 200. Eindeutig nachgewiesen werden konnten Henry Howard Holmes am Ende 27. Pünktlich zur Weltausstellung des Jahres 1893 erbaut der studierte Mediziner in Chicago ein Hotel. Was niemand ahnt: Holmes gedenkt keineswegs, hier Gäste unterzubringen, sondern funktioniert das Hotel in eine grausame Folterkammer um. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Murder Hotel: The Story of America's First Serial Killer Regie: David Monaghan