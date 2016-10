ZDFinfo 11:20 bis 12:05 Dokumentation Rassismus in Uniform Polizeigewalt in den USA F, USA 2016 2016-11-03 16:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Schockierende Statistiken: Die Chance für einen jungen Afroamerikaner in den USA von der Polizei getötet zu werden, ist 21-mal größer als für einen jungen weißen Mann. Jede Woche sterben zwei Schwarze in den USA durch Polizeigewalt. Wo liegen die Ursachen für diese lebensgefährliche Diskriminierung? Wie werden die Beamten ausgebildet und warum sind so viele amerikanische Polizisten rassistisch? Die Dokumentation schildert das Schicksal von Eric Garner, der im Juli 2014 bei einer versuchten Verhaftung erstickt ist, und erinnert an zahlreiche weitere Opfer von Polizeigewalt. Außerdem kommt der junge Afroamerikaner Leon Ford zu Wort, der bei einer Routine-Verkehrskontrolle in Pittsburgh von Polizisten fünfmal angeschossen wurde und nun für den Rest seines Lebens gelähmt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Two black men a week Regie: Julie Lotz/Jean-Charles Guichard