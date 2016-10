ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Mysterien des Mittelalters Die Verteidiger von Mästerby GB 2013 Stereo 16:9 Merken Der Archäologe Tim Sutherland ist erneut auf der schwedischen Insel Gotland unterwegs. Er glaubt fest daran, dass die malerische Ortschaft Mästerby ein dunkles Geheimnis birgt. Vor Ort geht er der Frage nach, was es mit dem unheimlichen Kreuz auf sich hat, das verlassen auf einem Feld steht. Der Archäologe sucht nach einem Zusammenhang mit der Schlacht, die 1361 im wenige Kilometer entfernten Visby stattfand. Anschaulich wird rekonstruiert, was damals geschah und welche Waffen die Bauern im Mittelalter zu ihrer Verteidigung benutzten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Freeston (Narrator) Tim Sutherland (Himself - Archaeologist, University of York) Helen Goodchild (Herself - Archaeologist, University of York) Simon Richardson (Himself - Metal Detectorist) Maria Lingstrom (Herself - Archaeologist, Swedish National Heritage Board) Originaltitel: Medieval Dead Drehbuch: Jeremy Freeston Altersempfehlung: ab 12