ZDFinfo 21:00 bis 21:45 Dokumentation Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Schwarze Tod bringt im 14. Jahrhundert Unheil über ganz Europa. Im Jahr 1349 tötet die Pest Millionen von Menschen - allein in England. Die Pandemie ist über die Handelsrouten nach Europa gelangt und verbreitet sich rasend schnell. Fast jeder zweite Europäer fällt ihr zum Opfer. Das heute als Pest-Erreger bekannte Bakterium Yersinia pestis wird 2011 auf einem Friedhof in London gefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Jahr des Schwarzen Todes